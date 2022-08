eToro acquista Gatsby, piattaforma per il trading di opzioni

(Teleborsa) - eToro, broker online e popolare piattaforma di social trading, ha firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di Gatsby, una piattaforma di trading di opzioni che punta a un pubblico giovane, in particolare Gen Z e Millennials. Si tratta di un passo importante nella diversificazione dell'offerta di eToro agli utenti statunitensi, attualmente focalizzata su criptovalute e azioni. eToro, che il mese scorso ha archiviato il piano per quotarsi a Wall Street, aveva presentato domanda per l'approvazione normativa a dicembre del 2021. Il deal, in contanti e azioni, vale 50 milioni di dollari.

"Abbiamo una missione condivisa di responsabilizzare gli investitori attraverso strumenti di investimento semplici e trasparenti - ha affermato Yoni Assia, CEO e co-fondatore di eToro - La crescita del nostro business negli Stati Uniti è un obiettivo strategico per eToro e attraverso Gatsby possiamo fornire agli utenti statunitensi l'accesso a un modo semplice e sicuro per negoziare opzioni, che sappiamo essere particolarmente interessanti nei momenti di mercato difficili".

Gatsby è un'app di trading di azioni e opzioni fondata dai Co-CEO Jeff Myers e Ryan Belanger-Saleh nel 2018. Il team che entrerà a far parte di eToro include anche Davis Gaynes (presidente e co-fondatore), Peter Quinn (Chief Operating Officer e co-fondatore ), Jeffrey Kleiss (Chief Technology Officer), Matt Morris (Head of Product).

"Siamo sempre stati grandi fan degli aspetti social di eToro. Sono stati davvero i pionieri del social investing e abbiamo sempre pensato a loro come al fratello maggiore con cui ci piacerebbe stare! - ha affermato Ryan Belanger-Saleh, Co-CEO di Gatsby - In termini di prodotto e cultura, è un'ottima soluzione e siamo davvero entusiasti del prossimo capitolo del nostro futuro comune".

