(Teleborsa) - E' fissato per mercoledì 3 febbraio il ritorno di Etihad Airways su Roma Fiumicino. La rotta, operata due volte a settimana con Boeing 787, segna la ripresa dei collegamenti con gli Emirati Arabi Uniti.



In totale saranno nove i voli passeggeri settimanali per Milano Malpensa e Roma Fiumicino.