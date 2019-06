Etihad Airways, sospesi i voli sullo spazio aereo iraniano

(Teleborsa) - Una scelta difficile da parte della compagnia aerea degli emirati Etihad Airways, arrivata dopo un consulto serrato con l'Aviazione civile generale e con altre compagnie aeree. La compagnia ha deciso di sospendere i voli sullo spazio aereo iraniano, sopra lo Stretto di Hormuz ed il Golfo di Oman.



Secondo una dichiarazione ufficiale ricevuta da Xinhua, agenzia stampa cinese, la decisione è stata presa per valutare l'azione degli Stati Uniti, che intendono limitare i voli delle compagnie aeree statunitensi sullo spazio aereo controllato dall'Iran.



Etihad Airways utilizzerà percorsi di volo alternativi su un certo numero di rotte da e per Abu Dhabi, che causeranno ritardi in alcune partenze a causa dell'aumento della congestione nello spazio aereo disponibile, aumentando il tempo del viaggio su alcune rotte. © RIPRODUZIONE RISERVATA