Etihad Airways, focus sulla riduzione dei costi: perdita dimezzata in 1° semestre

Martedì 10 Agosto 2021, 10:45







(Teleborsa) - Etihad Airways - la compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi Uniti - ha trasportato 1 milione di passeggeri nella prima metà dell'anno, rispetto ai 3,5 milioni di un anno fa, con un fattore di carico medio di quasi il 25%. Il fatturato derivante dal trasporto dei passeggeri è stato di 0,3 miliardi di dollari, in calo del 68% su base annua, mentre quello delle operazioni cargo è aumentato del 56% su base annua a 0,8 miliardi di dollari.



"Mentre la domanda di mercato è stata più lenta a riprendersi del previsto, le nostre prestazioni record di carico hanno continuato a sostenere il business - ha commentato il CFO Adam Boukadida - Allo stesso tempo, abbiamo continuato a rafforzare i fondamentali sottostanti per posizionare Etihad in una posizione migliore per massimizzare il valore delle entrate dei passeggeri man mano che i nostri volumi tornano".



Etihad si è concentrata sulla riduzione dei costi, con quelli operativi scesi del 27% su base annua da 1,9 miliardi di dollari a 1,4 miliardi di dollari. Anche i costi fissi fissi hanno visto un miglioramento significativo, riducendosi del 22% a 0,3 miliardi di dollari, mentre i costi finanziari si sono ridotti del 22%. Nel complesso, Etihad ha registrato una perdita operativa core di 0,4 miliardi di dollari per il primo semestre 2021 (metà della perdita di 0,8 miliardi del primo semestre 2020), con l'EBITDA che è passato in positivo a 0,1 miliardi di dollari da -0,1 miliardi nello stesso periodo del 2020.