Etichette alimentari, Unione Italiana Food: informazioni resteranno chiare e trasparenti

(Teleborsa) - "Glicosì come fatto finora, continueranno a trovare nelle confezioni le informazioni sull'origine della materia prima. A prescindere da qualunque quadro normativo in materia, nonel far sapere al consumatore da dove arriva il granoutilizzato per fare la pasta". È il commento diPresidente dei Pastai italiani di Unione Italiana Food, sull'imminente entrata in vigore della nuova normativa europea sull'origine.Quindi leCome accade da sempre, il saper fare dei pastai italiani parte dalla selezione di semole italiane, ricavate da grani duri sia italiani che esteri, scelti e miscelati per assicurare sempre un prodotto eccellente, che tutto il mondo ci invidia.Ilconferma quello che i pastai italiani dicono da tempo:Perché, ricorda Riccardo"La qualità non conosce frontiere e non bisogna confondere l'origine con la qualità o con la sicurezza del prodotto. La sicurezza è garantita da stringenti normative comunitarie e da un rigido sistema di controlli nazionali, sia sulla materia prima nazionale, sia su quella importata,