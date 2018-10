Ethiopian Airlines riprende i voli per Mogadiscio

(Teleborsa) - Ethiopian Airlines ha annunciato la ripresa dei voli per Mogadiscio, in Somalia, a partire dal 2 novembre 2018. La ripresa del servizio in Somalia avviene 41 anni dopo la sua interruzione. I voli consentiranno alle comunità somale presenti nelle Americhe, in Europa, in Asia, in Medio Oriente, in Europa e in Africa di recarsi in patria attraverso Addis Abeba, grazie alla rete globale di Ethiopian Airlines che comprende oltre 116 destinazioni internazionali.



Il collegamento con Mogadiscio prevede inizialmente tre voli settimanali fino a prevedere nel breve e medio termine anche più voli giornalieri. La flotta di Ethiopian Airlines è composta da Airbus A350, Boeing 787-8, Boeing 787-9, Boeing 777-300ER, Boeing 777-200LR, Boeing 777-200 Freighter, Bombardier Q-400, tutti con classe Business ed Economy, con una età media di cinque anni.



