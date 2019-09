Ethiopian Airlines, nuovi voli dall'Africa per Houston

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, il più grande gruppo di Aviazione globale africana in crescita, annuncia che. Houston è la quarta città più popolosa degli Stati Uniti e dove c'è la più grande concentrazione mondiale di istituti sanitari e di ricerca, nonché il, così da agevolare il viaggio della grande comunità africana nell'area di Houston, dell'industria petrolifera e del gas e di altre compagnie che operano nella regione."Gli Stati Uniti sono tragrazie alla presenza di una grande comunità africana e alle crescenti relazioni di investimento, commercio e turismo con l'Africa - ha dichiarato- alle nostre rotte con frequenze aggiuntive a più gateway si aggiungono l'apertura di quelle nuove per Houston con lo scopo di rispondere alla domanda del mercato e avvalersi della migliore connettività possibile tra gli Stati Uniti e oltre 60 destinazioni africane."A bordo dei nostri aerei - ha aggiunto il CEO della compagnia africana - i nostri clienti. In linea con la nostra tabella di marcia strategica Vision 2025, continueremo ad espandere la nostra rete americana e africana in modo da facilitare i legami interpersonali e il flusso di investimenti, scambi commerciali e turismo".Ethiopian Airlines, compagnia aerea leader in Africa, sta espandendo le sue destinazioni internazionali che ora hanno raggiunto quota 125.sono le novità internazionali lanciate di recente.