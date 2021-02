© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La valutazione della criptovalutaha raggiunto i, oltre 1.555 dollari (1.295 euro), crescendo di oltre l'8% nelle ultimi 24 ore, per l. Ethereum ha registrato guadagni da inizio anno pari a circa il 120%, rispetto al 30% del bitcoin, e arrivera sul CME l'8 febbraio, poco più di tre anni dopo la criptovaluta più famosa."La quotazione di future su ethereum su una borsa regolamentata dovrebbe servire a migliorare la struttura del mercato delle criptovalute consentendo agli investitori di ottenere un'esposizione alla seconda criptovaluta più importante come, o semplicemente per proteggere le esposizioni esistenti di ethereum", hanno scritto gliin un nota."Può darsi che la quotazione di questa settimana dei contratti future su ethereum sia seguita da, consentendo ad alcuni detentori di ethereum fisico di coprire le proprie esposizioni", hanno aggiunto."Sulla base dellae della robusta crescita nei nostri mercati di future e opzioni su Bitcoin, riteniamo che l'aggiunta di future su Ethereum fornirà ai nostri clienti uno strumento prezioso per negoziare e proteggere questa criptovaluta in crescita", aveva affermato a dicembre, Head of Equity Index and Alternative Investment Products del CME.