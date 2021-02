© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - È inziata conla quotazione del, che ha debuttato ieri sulla Borsa di Toronto. Chiamato "Purpose Bitcoin ETF", fornisce esposizione alla più grande criptovaluta del mondo investendo direttamente in "bitcoin fisico/digitale", ha affermato l'emittente Purpose Investments. Il fondo è sia in dollari canadesi che in dollari USA.I volumi di scambio sono stati, secondo l'analista di Bloomberg Intelligence James Seyffart.Ancora nessun ETF sul bitcoin o altre criptovalute è riuscito a ottenere l'approvazione negli Stati Uniti, sebbene cinque istituzioni finanziarie, tra cui, hanno inoltrato richieste in tal senso. In Europa, benché non siano propriamente degli ETF, ci sono già diversi prodotti di crypto-tracking che funzionano allo stesso modo.