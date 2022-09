Estrima, valore produzione a 20 milioni nel primo semestre

(Teleborsa) - Estrima, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della micro-mobilità elettrica con il veicolo Birò, ha chiuso il primo semestre del 2022 con unpari a 20 milioni di euro. L'andamento della gestione è risultato positivo, con ricavi derivanti dalle vendite e dalle prestazioni di 18,2 milioni di euro, pari a una crescita del 34,6%. L'è negativo per 0,6 milioni di euro, principalmente a causa dell'aumento del costo delle materie prime e dei servizi registrato a livello globale. Ildi Pertinenza del Gruppo è negativo per 1,2 milioni di euro. Essendo la prima relazione finanziaria semestrale consolidata, non è comparabile con i dati dello stesso periodo dell'anno precedente."Grazie aglie grazie ai proventi dell'IPO stiamo già assistendo ad un aumento dei volumi, come da nostro programma e previsioni - ha commentato il- In questi mesi, infatti, abbiamo avviato due nuove branches e due nuovi Birò Stores in Francia e in Grecia, abbiamo avviato il primo Birò Point a Torino, abbiamo avviato con successo la prima flotta Birò Share nellìisola di Procida e stiamo per avviare la seconda nel borgo di Peccioli. E nei prossimi mesi proseguiremo con nuove branches, nuovi Stores, nuovi Point e nuove flotte".L'è pari a 0,6 milioni di euro (cash positive per 6,8 milioni di euro nel 2021), la sua diminuzione è conseguente agli investimenti, tra cui il pagamento del saldo del prezzo per l'acquisizione della controllata Brieda e C. S.r.l., e all'incremento del capitale circolante.