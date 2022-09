Estrima, Equita riduce target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Equita ha ridotto a(da 4,40 euro)sul titolo Estrima, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della micro-mobilità elettrica con il veicolo Birò, confermando il. Gli analisti sottolineano che il primo semestre del 2022 ha mostrato un forte aumento degli ordini (+71% a/a), trainato dalla forte domanda e dal contributo del mercato francese, ma è comunque risultato al di sotto delle aspettative a causa del phasing delle nuove aperture.Dopo l'IPO, l'azienda ha subito, evidenzia Equita: focus sui suoi mercati chiave e nuove aperture; governance rafforzata e società più strutturata; calibrazione della spinta di marketing con disponibilità delle scorte e inflazione dei costi.Gli analisti si dicono, per una serie di motivi: adeguano le stime alle attuali aperture di store in nuovi mercati; vedono uno scenario economico in Europa in peggioramento; affermano che la rigidità nella fornitura di componenti (principalmente semiconduttori) può rallentare le consegne.Equita ha ridotto le stime suirispettivamente del 13% 15% nel 2022-23. A livello di, le variazioni sono meno significative a causa delle minori spese legate al rallentamento delle aperture di store in nuovi mercati.