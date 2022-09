Estrima avvia il servizio Birò Share nel comune di Peccioli

Estrima, società produttrice di Birò, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote, tramite la controllata Sharbie, si è aggiudicata il bando per la gestione dello sharing ("Nolo minicar elettriche per sperimentazione servizi di mobilità sostenibile") nel comune di Peccioli, in

provincia di Pisa, per la durata di 12 mesi.



Dopo il grande successo ottenuto a Procida (in 5 mesi il servizio è stato utilizzato da oltre più di 4.500 persone con oltre 38483 km percorsi), il servizio Birò Share arriva anche nell'antico borgo di Peccioli, luogo ideale per usufruire di Birò, un veicolo a basso impatto ambientale e delle dimensioni adatte per muoversi all'interno delle strade strette dei centri storici.



L'accordo con il Comune di Peccioli prevede che Estrima, tramite la controllata Sharbie, fornisca una flotta composta da 32 Birò, 20 dei quali da concedere in uso diretto ai titolari di attività commerciali di Peccioli e 12 da adibire a servizio car sharing. Inoltre, l'offerta di sharing permetterà l'utilizzo dell'apposita Birò Share App in grado di gestire l'attività, monitorare la posizione, la funzionalità e la

disponibilità dei mezzi.

