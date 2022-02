Estrima apre il primo store francese a Parigi

(Teleborsa) - Estrima, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della micromobilità elettrica e nella produzione dei veicoli a marchio Birò, ha aperto il primo store francese nel cuore di Parigi, nel quartiere di Marais, famoso per le boutique alla moda e lo shopping. Da inizio anno sono già stati conclusi oltre 30 ordini di Birò, oltre il 50% dell'ordinato dell'intero 2021 nel mercato francese. Questa apertura si inserisce nel percorso di crescita di Estrima che come comunicato in fase di IPO, dopo Amsterdam, Milano e Roma, punta ad ulteriori 20 città europee prescelte per numero di persone residenti nelle aree urbane, PIL pro capite e presenza di specifici criteri urbanistici.

"Birò arriva laddove gli altri veicoli a quattro ruote hanno difficoltà ad arrivare: nel centro pulsante delle città - ha commentato il presidente Matteo Maestri - Lo store di Parigi segue la stessa logica ed è stato posizionato laddove non ci sono stores di altri veicoli a quattro ruote, ma solo negozi, boutiques, gallerie d'arte e locali alla moda. Abbiamo scelto il Marais perché è il quartiere di Parigi più dinamico e più aperto al cambiamento e per comunicare ai parigini che anche lì Birò può entrare e soprattutto trovare posteggio e ridurre gli impatti sull'ambiente avendo zero emissioni".