Estee Lauder scivola su profit warning

Martedì 3 Maggio 2022, 20:15







(Teleborsa) - Forte ribasso per Estee Lauder, che tratta in perdita del 4,52% sui valori precedenti.



Il gruppo dei cosmetici ha peggiorato l'outlook a causa dell'evoluzione della pandemia in Cina e della guerra in Ucraina. L'utile per azione adjusted è ora atteso tra 7,05 e 7,15 dollari rispetto al range 7,43-7,58 dollari indicato in precedenza. della precedente



L'andamento della società leader nei trattamenti anti-age nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.



Lo status tecnico di Estee Lauder mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 234,3 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 257,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 219,8.