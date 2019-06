Estate 2019, in vacanza 39 milioni di italiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -gli italiani che hanno deciso di andare in vacanzaun numero sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè divulgata nel primo weekend dopo l'inizio dell'estate, dalla quale si evidenzia una tendenzacon ilresta di gran lunga la destinazione preferita, scelta come meta dall', anche se in molti casi in combinazione con le- La maggioranza degli italiani in viaggio ha scelto di alloggiare ina nella classifica delle preferenze ci sono nell'ordine ancheche fanno segnare un aumento delrispetto allo scorso anno anche grazie alla qualificazione e diversificazione dell'offerta ma ancheGLI "ATTORI" DELLA FILIERA TURISTICA SI METTONO IN MOTO - Consi mette in moto la stagione estiva dell'interache contempla leche si occupano dima anche altri(come, ad esempio, i trasporti o le attività ricreative e di intrattenimento) e si compone diRappresentasuperando il settore manifatturiero. Elevata l'incidenza dell'occupazione: consecondo elaborazioni dati Unioncamere.