12 Marzo 2021

(Teleborsa) - "Ringrazio l'attuale management per gli importanti risultati ottenuti in un anno molto difficile. Alla luce di questi risultati intendo proporre al nuovo consiglio di confermare Francesco Milleri nel ruolo di capo azienda e Paul du Saillant come suo vice". Lo afferma Leonardo Del Vecchio, presidente di EssilorLuxottica dopo i dati di bilancio 2020.

EssilorLuxottica ha registrato ricavi per 14,4 miliardi di euro nel 2020, in calo del 17% a cambi correnti e del 14,6% a cambi costanti rispetto al 2019. L'utile netto reported e adjusted attribuibile agli azionisti della capogruppo è pari a 85 milioni di euro (1.077 nel 2019) e 788 milioni di euro (1.938 nel 2019) rispettivamente (i dati reported riflettono anche l'impatto negativo non monetario della PPA pari a 528 milioni di euro relativo alla combinazione di Essilor e Luxottica, evidenzia la società).

La società parla di solida ripresa a V dal mese di maggio, con il business vista, che rappresenta il 75% del fatturato, che ha sostenuto lo slancio delle vendite dopo i lockdown: i ricavi del quarto trimestre e del secondo semestre sono aumentati rispettivamente dell'1,7% e dello 0,3% a cambi costanti.

L'e-commerce su piattaforme di proprietà ha registrato ricavi per 1,2 miliardi di euro nel 2020 con una crescita del 40% sull'intero anno e del 39% nel solo quarto trimestre a cambi costanti. "Buoni progressi sul fronte delle sinergie dato che l'integrazione tra le due società operative è proseguita senza stop durante la pandemia", sottolinea la società. Per il 2021 la società "ambisce a una performance paragonabile a quella dei livelli pre-pandemici".

EssilorLuxottica ha chiuso l'anno con 8,9 miliardi di euro di liquidità e investimenti a breve termine e un indebitamento finanziario netto di 3 miliardi di euro (comprese le passività per leasing) rispetto a un indebitamento netto di 4 miliardi di euro alla fine del 2019. Inoltre, la società dispone di linee di credito committed non utilizzate per 5,1 miliardi di euro. Il 28 dicembre 2020 è stato pagato un acconto sul dividendo di 1,15 euro per azione per l'esercizio 2020. Il CdA raccomanderà agli azionisti, in occasione dell'assemblea annuale del 21 maggio 2021, di approvare il pagamento di un dividendo finale di 1,08 euro per azione.