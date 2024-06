Martedì 11 Giugno 2024, 06:00

EssilorLuxottica punta forte sul green e sulle eccellenze del made in Italy, con un nuovo maxi parco solare in Abruzzo. Contribuirà all’obiettivo ambizioso della neutralità carbonica del gruppo in tutto il mondo entro il 2025. Obiettivo già raggiunto in Italia e in Europa. Il gruppo dell'ottica sta realizzando in provincia di Pescara, a Città Sant'Angelo, un intervento innovativo che prevede il recupero e la riconversione di terreni industriali attorno alle attività manifatturiere di Barberini. Una società, acquisita nel 2019 per volere di Leonardo Del Vecchio, che è un’eccellenza nella lavorazione di lenti in vetro ottico per occhiali e che negli ultimi cinque anni è cresciuta in modo evidente. I volumi produttivi sono aumentati del 50%, così come il numero di dipendenti, oggi attorno ai 600, portando allo sviluppo di una delle realtà industriali di maggiore impatto sul territorio. E ora si punta a far crescere ancora la produzione, continuando a servire anche brand di occhialeria al di fuori del gruppo.

LA STRUTTURA

In quaranta ettari a Città Sant'Angelo verranno realizzati, entro il primo trimestre del 2025, un grande parco solare per la produzione di energia rinnovabile e un'area verde che ospiterà spazi per attività sportive e colture agricole, per ricavare prodotti da indirizzare alle mense aziendali, con un approccio improntato alla circolarità e alla sostenibilità. Il parco solare avrà una potenza complessiva di 20 megawatt. L'impianto sarà quindi in grado di generare l’equivalente del consumo di energia elettrica annuale di circa 10mila famiglie e sarà collegato direttamente al sito produttivo di Barberini, per massimizzare l'autoconsumo dell'energia prodotta in sito. Oltre alla solar farm, il progetto prevede poi la costruzione di una grande area verde aperta al pubblico con coltivazioni di specie autoctone, apicolture e percorsi pedonali alla scoperta della circolarità e dell’ecologia.

«Aggiungiamo un altro importante tassello per continuare a migliorare la nostra efficienza energetica a livello globale- sottolinea il presidente e ad di Essilux, Francesco Milleri - in linea con le ambizioni del programma di sostenibilità Eyes on the Planet». La nuova solar farm, insieme ai pannelli fotovoltaici già installati sui tetti dei fabbricati di Barberini e degli stabilimenti italiani e nel mondo, rafforza quindi l'impegno del gruppo nella produzione di energia rinnovabile e gli investimenti in efficienza produttiva e riduzione dei consumi energetici e idrici in tutti i propri siti. «Siamo consapevoli - spiega a Il Messaggero il chief operating officer di Essilux, Giorgio Striano - che il consumo di energia elettrica è uno dei fattori principali alla base delle emissioni di CO2 e per questo vogliamo essere in prima linea nella transizione energetica in linea con il Green Deal europeo». Il parco solare, aggiunge, «è poi solo una parte di un piano articolato a sostegno dell’ecosostenibilità di Barberini, che include pratiche di economia circolare, recupero delle acque e coltivazione di specie autoctone».

GLI OBIETTIVI

L’obiettivo di Essilux per i prossimi anni, come evidenziato da Striano, è «promuovere la sostenibilità in tutta Italia, valorizzando il territorio sulla base delle specificità locali e costruendo le soluzioni più adatte alle singole realtà». Una «responsabilità sociale - per il coo del gruppo - dato il nostro ruolo guida all’interno del settore», ma anche un vantaggio doppio, visto che «valorizzando il territorio e aiutando il pianeta, valorizziamo anche i nostri lavoratori, producendo più profitti in maniera più sostenibile».

Soddisfatto anche l’ex ad di Barberini, Gianni Vetrini, che si dice «orgoglioso di vedere come l’azienda che ho guidato per tanti anni produca oggi circa 12 milioni di paia di lenti in vetro ottico l’anno e sia anche un’eccellenza in ambito di sostenibilità». Per Tiziana Magnacca, assessora dell’Abruzzo alle attività produttive e il lavoro, grazie a investimenti come questo parco solare, «si può far crescere l’occupazione con l’utilizzo di tecnologie e la qualità della produzione, avendo come riferimento uno sviluppo sostenibile, moderno e innovativo».