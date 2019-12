​Essilux subisce frode in Thailandia, impatto di 190 milioni: presentata una denuncia

EssilorLuxottica, attraverso la controllata Essilor International ha recentemente accertato attività finanziarie fraudolente in uno dei suoi stabilimenti in Thailandia. Essilor International ha presentato denuncia in Thailandia e in altre giurisdizioni. Lo rende noto la società. L'impatto finanziario atteso potrebbe essere pari ad un massimo di 190 milioni di euro o ridursi per effetto di eventuali rimborsi assicurativi, ritorni dalle azioni legali e recuperi di ulteriori somme attualmente congelate su vari conti bancari.

LEGGI ANCHE --> EssilorLuxottica, piano compartecipazione azionaria dipendenti da record

EssilorLuxottica, attraverso la controllata Essilor International ha recentemente accertato attività finanziarie fraudolente in uno dei suoi stabilimenti in Thailandia. Essilor International ha presentato denuncia in Thailandia e in altre giurisdizioni. Lo rende noto la società. L'impatto finanziario atteso potrebbe essere pari ad un massimo di 190 milioni di euro o ridursi per effetto di eventuali rimborsi assicurativi, ritorni dalle azioni legali e recuperi di ulteriori somme attualmente congelate su vari conti bancari.



© RIPRODUZIONE RISERVATA