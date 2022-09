Essilux conferma target al 2026, M&A parte integrante della strategia

(Teleborsa) - EssilorLuxottica, il gigante dell'occhialeria italo-francese, ha, con un obiettivo diannui tra i 27 miliardi e i 28 miliardi di euro nel 2026 e uncompreso tra il 19% e il 20% dei ricavi. Un'ulteriore crescita potrebbe derivare dalle soluzioni per la miopia al di fuori della Cina, dagli occhiali intelligenti e dall'e-commerce ottico (che è visto crescere a doppia cifra rappresentando il 10% dei ricavi totali al 2026), ha spiegato il CFO Stefano Grassi durante il Capital Market Day odierno.La crescita per linee esterne resta importante per la crescita. "L'della nostra strategia", ha detto Paul du Saillant, vice amministratore delegato, spiegando che EssilorLuxottica "punta a diventare un: questa integrazione, che si fonda su una cultura comune, un'organizzazione unificata e con attenzione alle tematiche ambientali, prevede anche la diversificazione della supply chain, la creazione di una piattaforma di information technology integrata, la rimodulazione dei punti vendita e un'attenzione a nuove categorie di prodotto", con "la piena digitalizzazione del business".Parlando del difficile contesto macroeconomico, l'amministratore delegato e presidente Francesco Milleri ha affermato che la società. "Non stiamo aumentando i costi trasferendoli sul consumatore: non l'abbiamo fatto neanche quando i trasporti sono esplosi", ha spiegato."È una questione di costo del lavoro: però fortunatamente siamo una industry che ha spazi di miglioramento. Noi siamo, quindi se impatta l'industry impatterà meno noi di tutti gli altri - ha aggiunto - Le ottimizzazioni che abbiamo compensano gli incrementi dei costi. Questo è il nostro obiettivo, mai fare pagare al consumatore finale" i maggiori costi "fino a che l'industry riesce ad assorbirli. Nemmeno nel wholesale stiamo ritoccando i costi, quindi manteniamo parità in tutta la industry".Intanto, le restrizioni in Cina preoccupano sempre meno. "Ilsulla nostra struttura produttiva - ha detto Milleri - Avete visto che ci prepariamo a essere estremamente flessibili, cioè a spostare produzioni in caso di eventi gravi come la prima pandemia, ma siamo anche pronti a una geopolitica nuova che è il vero tema del futuro, cioè come la globalizzazione verrà ridisegnata e allora noi dobbiamo essere pronti: qualsiasi decisione di tipo governativo o su eventuali nuovi blocchi di paesi non devono impattare sulla nostra efficienza".