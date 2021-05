21 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - L'assemblea egli azionisti di EssilorLuxottica ha approvato il bilancio 2020 e nominato il nuovo consiglio di amministrazione, che è composto da 12 membri con 6 nuovi ingressi. Di fatto, il nuovo CdA è espressione del primo azionista Leonardo Del Vecchio e sancisce la fine dell'era della governance paritetica coi francesi.

La lista del nuovo board, approvata dal consiglio uscente lo scorso febbraio, è composta da: Leonardo Del Vecchio, Francesco Milleri, Paul du Saillant, Romolo Bardin, Juliette Favre, Jean-Luc Biamonti, Marie-Christine Coisne, tutti come non indipendenti, mentre come indipendenti Josè Gonzalo, Swati Piramal, Cristina Scocchia, Nathalie von Siemens, Andrea Zappia.

A fronte di un quorum del 76,82% il 99,93% ha dato il via libera al bilancio. Il 99,74 si è espresso a favore per le modifiche allo statuto a seguito dell'integrazione. Passate, tra gli altri punti all'ordine del giorno, la politica retributiva e l'autorizzazione al CdA di procedere all'acquisto di azioni proprie. L'azionariato, sulla base di dati al 31 dicembre, vede Delfin controllare un pacchetto pari al 32,08%, i dipendenti azionisti il 4,27% mentre il 63,2% è mercato e lo 0,45% è Treasury stock.