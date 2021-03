23 Marzo 2021

(Teleborsa) - EssilorLuxottica, colosso dell'occhialeria nato nel 2018 dall'unione dell'italiana Luxottica e della francese Essilor, ha ricevuto il via libera dalla Commissione europea per l'acquisto da 7,2 miliardi di euro della società olandese GrandVision, anche grazie alla disponibilità a vendere 351 negozi tra Italia, Belgio e Paesi Bassi.

"EssilorLuxottica offre marchi prestigiosi di occhiali, come Ray-Ban, mentre GrandVision è uno dei principali rivenditori al dettaglio di prodotti ottici in Europa - ha spiegato Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva della Commissione e responsabile della concorrenza - La nostra indagine approfondita ha rivelato che, acquisendo una maggiore influenza nel settore della rivendita al dettaglio, EssilorLuxottica avrebbe potuto deteriorare l'accesso degli ottici rivali ai prodotti dei propri marchi in Belgio, in Italia e nei Paesi Bassi".

L'indagine approfondita della Commissione si è concentrata in particolare sui problemi di concorrenza che avrebbero potuto derivare dalla combinazione tra la forte posizione di EssilorLuxottica sul mercato della fornitura all'ingrosso di prodotti ottici (lenti e occhiali) e dalla posizione preminente di GrandVision nella distribuzione al dettaglio di tali prodotti.

In particolare, la Commissione ha constatato che in tutti e tre i paesi l'entità risultante dalla concentrazione avrebbe le capacità - e gli incentivi - di sfruttare la sua importante posizione nel mercato della fornitura all'ingrosso di montature per rendere più difficile per i rivenditori al dettaglio concorrenti l'accesso agli occhiali prodotti e distribuiti dall'entità risultante dalla concentrazione, ad esempio riducendo la scelta o aumentando i prezzi. Per quanto riguarda l'Italia, l'operazione avrebbe inoltre riunito i due maggiori rivenditori al dettaglio, creando un operatore con una quota di mercato di quasi tre volte superiore a quella del secondo.

Per ottenere il via libera il colosso italo-francese si è impegnato nella vendita di numerosi punti vendita. In particolare, in Belgio, la catena GrandOptical e i suoi 35 negozi saranno venduti, ma senza il marchio. In Italia, l'entità risultante dalla fusione cederà un totale di 174 negozi, tra cui l'intera catena VistaSi di EssilorLuxottica e 72 negozi dalla catena GrandVision by. Il marchio VistaSi sarà trasferito e i negozi GrandVision by saranno rinominati VistaSi o assumeranno il marchio dell'acquirente. Nei Paesi Bassi saranno venduti 142 negozi della catena EyeWish, insieme al marchio.