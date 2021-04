12 Aprile 2021

(Teleborsa) - EssilorLuxottica ha comunicato di aver ricevuto il via libera da parte dell'autorità antitrust cilena FNE (Fiscalía Nacional Económica) al progetto di acquisizione di GrandVision a fronte dell'impegno a cedere le attività cilene di GrandVision gestite sotto l'insegna Rotter Y Krauss.

Le attività cilene di GrandVision saranno vendute a HAL secondo i termini previsti dal Block Trade Agreement stipulato da HAL ed EssilorLuxottica il 30 luglio 2019, sottolinea la società. La cessione è subordinata al closing dell'acquisizione di GrandVision e si perfezionerà contestualmente a quest'ultimo.

EssilorLuxottica ha anche comunicato di aver preso atto della decisione della Corte d'Appello di Amsterdam, che il 6 aprile 2021 ha rigettato la richiesta di documentazione avanzata dalla società in particolare alla luce dell'istanza di produzione documentale recentemente disposta nell'ambito dei procedimenti arbitrali promossi da HAL e GrandVision. La società ha infatti avviato procedimenti giudiziari per ottenere tali informazioni da GrandVision al fine di valutare come quest'ultima abbia gestito il business durante l'emergenza Covid-19 e in che misura abbia violato le obbligazioni a proprio carico a sensi del Support Agreement sottoscritto tra le parti.

La finalizzazione dell'operazione di acquisizione di GrandVision, conclude la nota, è ancora soggetta all'approvazione da parte dell'autorità antitrust della Turchia nonché all'esito dei procedimenti arbitrali pendenti.