EssilorLuxottica, tribunale olandese respinge richieste su GrandVision

(Teleborsa) -perde il primo round del braccio di ferro cone ilche ne è proprietario. Ilha, infatti, respinto tutte le richieste avanzate dalla società per ricevere documentazione aggiuntiva in relazione alle azioni messe in campo da GrandVision per mitigareAd annunciarlo è GrandVision, oggetto di un'offerta di acquisizione da parte del gruppo italo francese.Lo scorso 18 luglioaveva comunicato di aver intrapreso un', con lo scopo di "valutare come abbia gestito il business durante l'emergenza Covid e in che misura abbia". In ballo c'è, del valore, secondo gli accordi di un anno fa, diper oltre 7mila negozi nel mondo, circa 37mila dipendenti e 3,7 miliardi di fatturato. Un affare, sotto la lente dell'e di unche potrebbe saltare a causa dell'emergenza Covid. Il calo dei consumi mondiali potrebbe, infatti, indurre il gruppo nel quale si è fusa lafondata daa rivedere almeno i livelli di prezzo: si tratta diper il, sulla quale verrebbe poi lanciata un'Opa residuale per toglierla dalla Borsa di Amsterdam.Essilux contesta in particolare il modo nel quale GrandVision ha gestito i mesi dell'emergenza sanitaria, un periodo intermedio tra gli accordi preliminari per l'acquisizione e il suo compimento definitivo. I legali del gigante delle lenti e delle montature sostengono che il gruppo olandese abbia violato alcune regole del contratto, fermando pagamenti verso negozi e fornitori, oltre a chiedere aiuti pubblici senza averne l'autorizzazione. Una ricostruzione contestata da GrandVision che dice di non aver mai cambiato le strategie rispetto agli obblighi contrattuali dell'acquisizione.Alla base dellavi è la considerazione che lenon siano sufficienti per un accesso ai dati riservati di GrandVision. Tuttavia il nodo centrale rimane l'con GrandVision e del fondo Hal che non sembrano aver intenzione di cedere a un ribasso e premono per il rispetto delle cifre stabilite nel contratto iniziale.