EssilorLuxottica, solida crescita del fatturato nel primo trimestre

(Teleborsa) - Il 2019 è partito bene per EssilorLuxottica, che ha chiuso il primo trimestre 2019 con un, con un incremento del 7,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+3,7% a cambi costanti).. L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2018 è stato di 1,9 miliardi di Euro, a testimonianza della capacità del Gruppo di generare flussi di cassa significativi.Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'approvazione degli azionisti nel corso dell'Assemblea annuale del 16 maggio 2019 il pagamento di un: fatturato in crescita del 3,5-5%;utile operativo adjusted 0,8-1,2x rispetto alla crescita delle vendite;utile netto adjusted 1-1,5x rispetto alla crescita delle vendite."Sono molto soddisfatto dei risultati del primo trimestre di EssilorLuxottica, con tutte le aree di business in crescita - commenta, Presidente Esecutivo di EssilorLuxottica - . Luxottica ha contribuito con un'ottima performance che registra un'accelerazione delle vendite, a conferma della bontà delle scelte strategiche e delle politiche commerciali adottate. Anche nel prossimo futuro continueremo a costruire il successo sulla forza dei nostri marchi, l'eccellenza operativa e una sempre crescente digitalizzazione del Gruppo"."Il contributo di Essilor è stato importante per il business, sviluppo di nuovi prodotti e acquisizioni, nonché nell'accelerazione delle sinergie con Luxottica. I tavoli di lavoro congiunti sull'integrazione sono stati avviati stabilmente in molti ambiti essenziali come il "complete pair", facendo leva sul network retail del Gruppo e su attività di cross-selling nella distribuzione wholesale, migliorando la supply chain e l'efficienza e sostenendo l'espansione del mercato. Questi progetti dovrebbero aiutarci a migliorare ulteriormente le performance del Gruppo nei prossimi trimestri e a perseguire la nostra mission comune: aiutare il mondo a vedere meglio, vivere meglio e godere appieno della vita", ha aggiunto, Vicepresidente Esecutivo di EssilorLuxottica.