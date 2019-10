EssilorLuxottica, rinnovata l'intesa esclusiva con Chanel

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Continua la partnership storica tra EssilorLuxottica eIl gruppo franco-italiano ha reso noto"Siamo estremamente soddisfatti di questo accordo strategico per il nostro Gruppo. In questi vent'anni insieme, Luxottica e Chanel hanno dato forma all'idea stessa di occhiale di lusso, con prodotti altamente esclusivi e iconici, sin dal lancio della prima collezione Eyewear Chanel nel 1999", dichiara Leonardo Del Vecchio, presidente esecutivo di Luxottica.Prevista tra le clausole la possibilità di rinnovo per un periodo di tre anni (dal primo gennaio 2025 al 31 dicembre 2027).Al momento il titolo di EssilorLuxottica segna un calo dello 0,30%.