EssilorLuxottica rileva 76% di Grandvision, poi OPA. Utile semestre oltre 1 miliardo

(Teleborsa) - EssilorLuxottica acquisisce la partecipazione del 76,72% detenuta da Hal in GrandVision. E' previsto che al termine dell'operazione, lancerà un'(OPA) obbligatoriaIl, da aumentare dell'1,5% se la chiusura dell'acquisizione non dovesse avvenire entro 12 mesi dalla data dell'annuncio.La chiusura dell'operazione - spiega una nota - soggetta a varie condizioni, comprese le approvazioni delle autorità competenti e le procedure di consultazione obbligatorie, è prevista nei prossimi 12-24 mesi.di GrandVision,, principalmente in Europa, più di 37.000 dipendenti e 3,7 miliardi di euro di fatturato.EssilorLuxottica ha chiuso ilcon un, cioè rettificato dai costi correlati alla combinazione e ad altre transazioni straordinarie, dia cambi variabili e dell'1,9% a cambi costanti. Ilsale a 8.776 milioni rispetto agli 8.177 del primo semestre 2018 (+7,3% a cambi variabili e +3,9% a cambi costanti).