EssilorLuxottica punta a espandersi in Canada

(Teleborsa) - Dopo l'acquisizione di GrandVision avvenuta l'anno scorso, EssilorLuxottica punta a una nuova operazione per espandere la propria rete di negozi globale. Il colosso dell'occhialeria con radici ad Agordo avrebbe messo gli occhi su New Look Vision, azienda di Montréal con una capitalizzazione di 477 milioni di dollari canadesi e uno dei leader nazionali nel settore con 390 negozi, secondo quanto riporta MilanoFinanza. Il gruppo canadese è quotato alla borsa di Toronto e il suo azionista di riferimento, con il 30%, è Benvent Holding.

Se l'operazione andasse in porto, consentirebbe a EssilorLuxottica di rafforzare ulteriormente la presenza sul mercato nordamericano, espandendosi in Canada, dopo il consolidamento negli Stati Uniti e la forte presenza in Messico. New Look Vision non è comunque presente solo in Canada, ravendo rilevato una catena di occhialerie locali a Miami, a marzo.

Tra luglio e settembre il gigante italiano delle lenti e delle montature ha registrato ricavi consolidati per 4.085 milioni (- 5,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, - 1,1% a cambi costanti), mentre nei primi nove mesi i ricavi sono a 10.315 milioni, in calo del 21,2% rispetto allo stesso periodo del 2019 (- 20% a cambi costanti).

