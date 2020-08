EssilorLuxottica, possibile ricorso contro decisione Tribunale su GrandVision

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - EssilorLuxottica valuta la possibilità di ricorrere in appello contro la decisione del Tribunale distrettuale olandese che ha respinto tutte le richieste avanzate dalla società per ricevere documentazione aggiuntiva in relazione alle azioni messe in campo da GrandVision per mitigare l'impatto del Covid-19 sulla propria attività. Lo fa sapere il produttore di occhiali con una nota.nell'ambito del procedimento sommario avviato dalla Società". Il Tribunale ha respinto la richiesta di informazioni avanzata da EssilorLuxottica a HAL e a GrandVision su come quest'ultima abbia gestito il business durante l'emergenza Covid-19. "È importante sottolineare che i dati e le informazioni sequestrati su espressa autorizzazione del Tribunale presso la sede di GrandVision rimarranno protetti da eventuali alterazioni e disponibili per ulteriori procedimenti giudiziari. EssilorLuxottica - si legge nella nota . sta analizzando la decisione e le possibili opzioni, inclusa la possibilità di ricorrere in appello. La Societàcome GrandVision continui a negare l'accesso a informazioni rilevanti sulla gestione del business durante l'epidemia di Covid-19".