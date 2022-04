EssilorLuxottica: lascia l'AD di GrandVision, entra Mutinelli

(Teleborsa) - EssilorLuxottica e GrandVision annunciano alcuni cambiamenti al gruppo dirigente di GrandVision. Stephan Borchert e Willem Eelman hanno rassegnato le dimissioni dai rispettivi ruoli di Amministratore Delegato e Chief Financial Officer di GrandVision, con decorrenza dal 22 aprile. Saranno sostituiti rispettivamente da Massimiliano Mutinelli in qualità di nuovo President Optical Retail EMEA di EssilorLuxottica e Head of Amsterdam Corporate Offices di GrandVision, e Niccolò Bencivenni come Chief Financial Officer di GrandVision, affiancati da Frederic Dauche, confermato nel ruolo di Chief Operating Officer di GrandVision.

Stephan Borchert è stato nominato Amministratore Delegato di GrandVision nel 2018. Partendo da una realtà di gruppo consolidata, Stephan e il suo team hanno contribuito a fare di GrandVision un gruppo leader nel settore del retail ottico, con uno forte approccio omnichannel e una presenza in oltre 40 paesi. Negli ultimi quattro anni, Stephan ha trasformato GrandVision in un'azienda di riferimento, con un notevole aumento di valore per gli azionisti. Nel 2021, il Gruppo ha inoltre ottenuto i risultati di business più importanti della sua storia.

Willem Eelman ha fatto parte del Supervisory Board di GrandVision e ha ricoperto il ruolo di Presidente dell'Audit Committee dal 2011 al 2019, svolgendo un ruolo chiave nella transizione di GrandVision a società quotata a seguito dell'IPO del 2015. Nel 2019 è diventato il CFO di GrandVision, contribuendo, insieme a Stephan, alla forte performance negli ultimi anni.



Nell'ambito del processo di integrazione, il Supervisory Board di GrandVision terminerà il suo mandato a partire dal 22 aprile.