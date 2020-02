EssilorLuxottica: lanciata emissione obbligazionaria per 5 miliardi di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha lanciato ieri con successo un'emissione obbligazionaria per uncon una tranche a 3,5 anni, con cedola dello 0% (rendimento negativo di -0,02%), e altre tre tranche a 5,5, 8 e 12 anni, con cedola rispettivamente dello 0,1250%, 0,375% e 0,75%.L'operazione – fa sapere la Società – ha fatto registrare unada investitori istituzionali.Questa emissione, in particolare, – si legge nella nota – "permette a EssilorLuxottica di (ri)finanziare una parte del corrispettivo da pagare in relazione allae l'indebitamento di GrandVision al momento della sua acquisizione, di rifinanziare l'indebitamento esistente del gruppo, incluso quello in scadenza nel 2019, e di finanziare la gestione operativa aziendale".Le obbligazioni saranno quotate su Euronext Paris alla data del regolamento, attesa per il 27 novembre 2019.