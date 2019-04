EssilorLuxottica, Gentin scelto come commissario per risolvere stallo nel CdA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, è stato nominato commissario ad acta per EssilorLuxottica,con l'intento di sbloccare l'impasse in cui si trova il Board che è espressione di una partecipazione paritaria e quindi senza una maggioranza.La scelta di nominare un commissario segue la decisione dei soci francesi di rivolgersi al tribunale dopo che,, per accertare le violazioni dell'accordo di fusione tra i due soci EssilorLuxottica.Proprio oggi, è in corso oggi a Parigi un CdA di EssilorLuxottica sulla questione dell'arbitrato. Gentin dovrebbe quindi aiutare il board a prendere una decisione per superare l'impasse.L'ultima parola spetterà aie lo scontro si può dire è solo rimandato a quel giorno.