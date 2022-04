EssilorLuxottica, fatturato in aumento nel primo trimestre

Venerdì 22 Aprile 2022, 09:45







(Teleborsa) - EssilorLuxottica chiude il primo trimestre 2022 con un fatturato consolidato pari a 5.607 milioni di Euro, con un aumento su base annua del 33,1% a cambi costanti rispetto al primo trimestre 2021 (+38,1% a cambi correnti). Il fatturato comparabile è cresciuto dell'11,5% a cambi costanti1 (+15,7% a cambi correnti).



"Siamo molto soddisfatti di questo inizio d'anno che vede una solida performance in tutte le aree geografiche e in tutte le divisioni. È un bel momento per EssilorLuxottica, con una stagione sole importante alle porte, una domanda sostenuta di marchi di lusso e prodotti innovativi come Stellest che stanno ridefinendo le possibilità nel campo della vista per tante persone - hanno dichiarato Francesco Milleri e Paul du Saillant, rispettivamente Amministratore Delegato e Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica -. L'integrazione di GrandVision, che procede a passo spedito, rappresenta un'altra tappa significativa nella definizione di una ‘network company' verticalmente integrata e impegnata a far crescere il settore a vantaggio di tutti".