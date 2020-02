EssilorLuxottica, faro dell'antitrust europea sull'acquisizione di GranVision

Ultimo aggiornamento: 7 Febbraio, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'operazione Luxottica-GranVision finisce nel mirino dell'Antitrust europeo. La Commissione Ue ha deciso di avviare un'indagine approfondita sul progetto di acquisizione della società olandese GrandVision da parte di EssilorLuxottica perchè «teme che la concentrazione possa ridurre la concorrenza nel settore della fornitura all'ingrosso di lenti ottiche e occhiali e della fornitura al dettaglio di prodotti ottici». Queste le motivazioni di Bruxelles e il verdetto arriverà entro il 22 giugno prossimo quando la Commissione dovrà decidere se l'operazione è compatibile con le egole Ue sulle concentrazioni.Per Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva della Commissione responsabile per la concorrenza, EssilorLuxottica «è il principale fornitore mondiale di occhiali e GrandVision è la più grande catena di vendita al dettaglio di prodotti ottici in Europa. Per questo motivo - spiega - è necessario valutare attentamente se la concentrazione proposta rischi di tradursi in prezzi più elevati o in una riduzione delle possibilità di scelta per i consumatori».EssilorLuxottica e GrandVision assicurano che «le parti sono fiduciose» e che «coopereranno strettamente con la Commissione europea per dimostrare pienamente la logica dell'acquisizione proposta e i vantaggi che porterà a clienti, consumatori e tutti gli attori del settore dell'occhialeria». E ancora, i due gruppi «ribadiscono l'obiettivo condiviso di chiudere la transazione entro 12-24 mesi dalla data di annuncio, il 31 luglio 2019, in collaborazione con le autorità competenti» e che «la transazione è stata finora liquidata incondizionatamente negli Stati Uniti, in Russia e in Colombia ed è attualmente in fase di revisione anche in Brasile, Cile, Messico e Turchia». Ma per la Ue ilprogetto di fusione tra due leader del settore rischia effetti distorsivi e l'indagine iniziale di mercato già svolta dallaCommissione ha messo in luce vari aspetti problematici della concorrenza sui mercati al dettaglio dei prodotti ottici.L'indagine approfondita servirà - sottolinea l'Antitrust Ue - a verificare se possano esserci effetti negativi per iconsumatori finali come un aumento dei prezzi o una riduzione della scelta di prodotti.Nel portafoglio di EssilorLuxottica, figurano marchi molto famosi come Ray-Ban e Oakley. E il gruppo ha una forte posizione nella distribuzione al dettaglio, in particolare nel Regno Unito e in Italia. GrandVision è un distributore mondiale di occhiali che gestisce alcune delle più grandi catene di prodotti ottici in tutta Europa, come GrandOptical e Pearle. EssilorLuxottica vende i propri prodotti a venditori di prodotti ottici al dettaglio, tra cui GrandVision, che li rivende ai consumatori finali.