EssilorLuxottica annuncia forte crescita fatturato e conferma guidance 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che ha anche confermato la guidance 2019. Il Gruppo nato dalla fusione fra la società italiana dell'occhialeria e la big francese ha chiuso i nove mesi con un fatturato in crescita del 7,7% (+4,3% a cambi costanti) a 13,09 miliardi di euro. A questo risultato ha portato una crescita del fatturato di Essilor dell'8,9% e di Luxottica del 6,7%."Il miglioramento continuo della performance del Gruppo conferma la qualità delle nostre strategie di crescita e degli investimenti in innovazione di prodotto e digitalizzazione, mercati emergenti e talenti. Questa accelerazione dimostra ancora una volta la nostra capacità di dare esecuzione ai piani aziendali e di generare sinergie di fatturato e di costo", commentanot, rispettivamente Vice Presidente e AD di Luxottica e AD di Essilor.Il terzo trimestre è stato particolarmente positivo e si è chiuso con ricavi in aumento dell'8,4% (+5,2% a cambi costanti). A trainare l'accelerazione le divisioni(+9,9%),(+7,8%) e. A livello geografico ottime performance in(+12,1% nel trimestre), in(+8,9%) ed(+6,7%), ma anche in Europa (+7,8%).EssilorLuxottica conferma anche i suoi obiettivi finanziari per il 2019. comprese le sinergie e a cambi costanti, e prevede una crescita del fatturato del 3,5-5%, con una crescita dell'utile operativo adjusted di 0,8-1,2X (rispetto alle vendite)e dell'utile netto adjusted a 1-1,5X (rispetto vendite).Il titolo a parigi guadagna lo 0,82% stamattina.