EssilorLuxottica, accordo per cessione negozi in Olanda e Belgio

(Teleborsa) - EssilorLuxottica, GrandVision e BENE, gruppo internazionale attivo nel retail ottico e parte di MPG Austria ("ORIG/MPG"), hanno sottoscritto un accordo per l'acquisizione da parte di ORIG/MPG di 142 negozi EyeWish in Olanda e 35 negozi GrandOptical in Belgio. La cessione fa seguito ai rimedi concordati con la Commissione Europea il 23 marzo 2021, nell'ambito dell'acquisizione di GrandVision da parte di EssilorLuxottica.

L'accordo tra EssilorLuxottica, GrandVision e ORIG/MPG prevede anche accordi transitori a supporto della continuità operativa delle entità cedute nel periodo successivo alla vendita.

L'implementazione dell'operazione tra EssilorLuxottica, GrandVision e ORIG/MPG è soggetta all'approvazione della Commissione Europea, nell'ambito dei rimedi concordati. La conclusione dell'operazione è attesa nel primo trimestre del 2022.

Advisor di EssilorLuxottica e GrandVision: Mediobanca - Banca di Credito Finanziario e Lazard hanno agito in qualità di advisor finanziari, Sullivan & Cromwell e Stibbe come advisor legale M&A, BonelliErede come advisor antitrust and IG&H e Deloitte Finance come carve-out advisor. Inoltre, De Brauw Blackstone Westbroek N.V. ha continuato a supportare GrandVision come consulente legale.

Advisor di ORIG/MPG: mk05 ha agito in qualità di advisor M&A e finanziario, Loyens & Loeff come M&A legal counsel e MPG ha supportato i processi di due diligence e commerciale