EssilorLuxottica, accordo esclusivo con Brunello Cucinelli per prossimo decennio

(Teleborsa) - La Casa di Moda Brunello Cucinelli ed EssilorLuxottica hanno firmato, presso Casa Cucinelli in Milano, un accordo esclusivo di licenza avente ad oggetto lache legherà le due realtà per il prossimo decennio.Il nuovo accordo - spiega una nota congiunta -, con la prima collezione che uscirà nel primo trimestre 2024, e rappresenta un'estensione della collaborazione in corso tra le due società,che aveva visto nel 2021 il lancio della prima capsule di occhiali con il logo Brunello Cucinelli e Oliver Peoples, esclusivo marchio di EssilorLuxottica.. È un atto di reciproco affetto e stima tra due realtà che nascono dalla passione per la bellezza e per la cura delle cose fatte per bene - ha commentato-. Con il compianto Leonardo Del Vecchio, del resto, ho sempre avuto un rapporto speciale e non dimenticherò mai quando mi disse: 'Guarda Brunello, non so se gli occhiali sono belli, quello che posso dirti è che sono fatti nel miglior modo possibile'. È una frase che sento molto vicina al mio modo di vedere il lavoro. Poi ho nel cuore quando, negli ultimi giorni della sua vita parlava della 'bella fabbrica' di Agordo: per me è valso come una vera e propria ispirazione e, non a caso, il nostro costante impegno è diretto proprio a rendere sempre più bella la nostra fabbrica di Solomeo. Anche per questo sono profondamente fiducioso per questa preziosa intesa che le nostre rispettive, nuove generazioni sono chiamate a coltivare per l'avvenire"., un marchio di lifestyle di lusso che rappresenta il glamour dello stile italiano contemporaneo - ha detto-. Attraverso le nostre nuove collezioni, continueremo a offrire ai consumatori di tutto il mondo occhiali dal design e dalla lavorazione meravigliosi che incarnano il meglio dello stile Brunello Cucinelli".