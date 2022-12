EssilorLuxottica, accordo di licenza decennale con Swarovski

Martedì 6 Dicembre 2022, 09:45







(Teleborsa) - Swarovski e EssilorLuxottica hanno firmato un accordo di licenza in esclusiva per lo sviluppo, il design, la produzione, e la distribuzione a livello globale degli occhiali Swarovski Eyewear.



L'accordo sarà in vigore fino al 31 dicembre 2028, con opzione di rinnovo automatico per ulteriori 5 anni. La prima collezione sarà disponibile sul mercato da settembre 2023.



Questo accordo - spiega una nota - mette insieme la creatività e il savoir-faire di Swarovski con l'artigianalità, l'innovazione e le competenze di EssilorLuxottica.



La partnership nasce dalla volontà di Swarovski di fare dell'occhiale un accessorio di punta. Gli occhiali, che traggono ispirazione dal design dei suoi gioielli, aggiungono un'ulteriore sfaccettatura all'offerta Swarovski completando le straordinarie collezioni del brand che includono gioielli, home décor, e accessori.

La prima collezione sarà sviluppata sotto la guida creativa di Giovanna Engelbert, Creative Director di Swarovski, e lanciata in occasione della stagione FW23.







