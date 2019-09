Esselunga insieme a Telethon per la ricerca scientifica

Ultimo aggiornamento: 16:41

Esselunga scende in campo per la ricerca scientifica. La società italiana operante nella grande distribuzione organizzata ha stretto un accordo con la Fondazione Telethon per sostenere la ricerca sulle mallatie genetiche rare. L'intesa prevede che Esselunga nei suoi punti vendita realizzerà numerose attività solidali tramite un lavoro di sensibilizzazione volto a devolvere e a raccogliere fondi.Lunedì 30 settembre partirà il progetto: con l’acquisto di uno dei prodotti aderenti all’iniziativa,contrassegnati da un cartellino dedicato, fino al 12 ottobre Esselunga devolverà un contributo solidale alla ricerca scientifica di Fondazione Telethon. Le donazioni possibili, da 20 centesimi a 2 euro a seconda dei prodotti acquistati, saranno riportate sullo scontrino dove il cliente potrà leggere l’importo della donazione e il valore cumulato nel periodo dell’iniziativa. La campagna sarà valida anche per le spese effettuate online su Esselunga.it e nelle profumerie EsserBella.Da ottobre ad aprile, inoltre, i clienti Esselunga nell'ambito della raccolta punti, una volta raggiunta quota 500, potranno donare 10 euro alla fondazione Telethon per il sostegno al progetto “Come a casa”, nato per accogliere le famiglie dei bambini che da tutto il mondo arrivano all’istituto San Raffaele-Telethon di Milano.«La partnership con Fondazione Telethon conferma e rafforza la nostra vocazione del servizio alla comunità in molteplici ambiti. Come Esselunga siamo impegnati da anni in attività di sostegno nella cultura, nel sociale, nella salute, nell’educazione. Da oggi, con l’avvio di questa collaborazione che ci onora e ci rende felici, daremo il nostro contributo alla ricerca sulle malattie genetiche rare assieme ai nostri clienti, che saranno a loro volta protagonisti nella solidarietà con quella generosità che molte altre volte hanno mostrato in passato. Fare la spesa in modo responsabile e aiutare la ricerca è la sintesi perfetta del nostro modo di aiutare la comunità», ha commentato il direttore generale di Esselunga Sami Kahale.«Un’altra eccellenza scende in campo a favore della ricerca scientifica. Con Esselunga rafforziamo in modo importante quella fitta rete di donazioni che rende il nostro Paese tra i più generosi al mondo e rende possibile la missione di Fondazione Telethon. Contiamo molto su questa alleanza, perché sappiamo che ogni tassello che si aggiunge alla nostra squadra imprime una forte accelerazione alla nostra ricerca, contribuisce a migliorare la qualità della vita delle persone con una malattia genetica rara e alimenta la speranza di quanti domani potrebbero avere una cura», ha affermato invece Luca di Montezemolo presidente della Fondazione Telethon.