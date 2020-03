Esselunga riduce orari apertura da 21 marzo a 3 aprile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -riduce gli orari di apertura dei propri supermercati da sabatofino alIn attesa di eventuali disposizioni governative - si legge in una nota della catena fondata da Bernardo Caprotti -razionalizza gli orari di apertura dei suoi punti vendita per garantire ulterioree contribuire a ridurre il flusso delleNel dettaglio, da domaninei negozi innei giorni feriali verrà anticipata alle ore 20 lasarà dallPer quanto riguarda i punti vendita nelin ossequio alle disposizioni regionali, saranno aperti dal lunedì al sabato 8.30-19 e la domenica 8-15".La clientela, ricorda Esselunga, continuerà a trovareagli ingressi di ogni negozio. L'accesso per la spesa sarà contingentato e protetto grazie all'adozione ddelle eventuali code che si venissero a creare. La raccomandazione resta quella di recarsi in negozio une di attenersi rigidamente alle disposizioni in essere sul territorio.Nella nota si ribadisce chee che anche per i beni utili ad affrontare al meglio questa fase emergenziale,, in osservanza delle disposizioni dei decreti governativi e delle ordinanze regionali.