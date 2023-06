Esselunga: «Sul lavoro supporto alle autorità»

Esselunga in relazione all’indagine della procura di Milano «si è immediatamente attivata per offrire la più ampia collaborazione alle autorità giudiziarie e pieno supporto per lo svolgimento delle attività. Attendiamo con fiducia le verifiche e gli approfondimenti, nella consapevolezza di aver operato sempre nel rispetto della legalita». Così Esselunga in una nota, dopo il sequestro preventivo di 48 milioni di euro disposto dalla procura di Milano nell’ambito di una inchiesta su una presunta frode fiscale relativa alla somministrazione di manodopera.

Il Pm di Milano Paolo Storari indaga sul presunto schema illecito dei «serbatoi di manodopera», nei «servizi di logistica e movimentazione merci».