Intesa trovata per la proroga della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori Esselunga della sede di Ospitaletto (Bs). L'accordo, si legge in una nota del ministero del Lavoro, permette di salvaguardare 109 posti di lavoro.

Siamo molto soddisfatti per il risultato raggiunto

ha dichiarato il vice capo di Gabinetto al ministero dello Sviluppo Economico, Giorgio Sorial. L'ammortizzatore sociale avrà una durata di dodici mesi, decorrenti dal prossimo primo luglio, e riguarderà 109 lavoratori impiegati nella sede bresciana dell'azienda. Il sito produttivo è oggetto di un piano di riconversione a fini logistici e la proroga della Cigs è funzionale al suo proseguimento, evitando potenziali problematiche occupazionali. A ulteriore tutela dei dipendenti, l' Esselunga anticiperà il trattamento di integrazione salariale. Nell'accordo, sottoscritto al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le parti si sono inoltre impegnate a incontrarsi periodicamente in azienda per monitorare l'avanzamento del piano di riconversione del sito bresciano. Per i lavoratori sospesi sono, infine, previste una serie di politiche attive di orientamento, formazione e riqualificazione, le quali sono state definite con la Regione Lombardia presente all'incontro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA