Esselunga, al via riassetto gruppo. Accordo tra gli eredi Caprotti

(Teleborsa) - Le azioniste di maggioranza Giuliana Albera Caprotti e Marina Sylvia Caprotti, detentrici del 70% di Supermarkets Italiani, hanno acquisito il 30% del capitale sociale di Supermarkets Italiani detenuto da Giuseppe Caprotti e Violetta Caprotti.In data 11 gennaio 2019, le azioniste di maggioranza hanno comunicato di aver. Nel corso dell'ultimo anno, i soci (di maggioranza e di minoranza) hanno partecipato ad unper la determinazione del prezzo della Partecipazione di Minoranza. Esselunga è stata informata del fatto che in data 20 marzo 2020 il procedimento di arbitraggio ha determinato – a maggioranza – che il prezzo complessivo di acquisto della Partecipazione di Minoranza è pari a Euro 1.830 milioni.Il Prezzo di Acquisto sarà corrisposto mediante una combinazione di:da parte delle Azioniste di Maggioranza per un ammontare pari a Euro 535 milioni; ederivante da linee di credito messe a disposizione da un pool composto da principali istituti di credito italiani e internazionali per un ammontare pari a Euro 1.312 milioni.Commentando l'acquisizione,hanno dichiarato: "e abbiamo grande fiducia nel team dirigenziale e in tutte le persone che lavorano nel Gruppo"., ha commentato: ". Grazie a questa decisione proseguiremo con determinazione l'esecuzione del nostro piano industriale di cinque anni che è iniziato nel modo migliore. In questo difficilissimo periodo di emergenza siamo interamente concentrati nel servire la nostra comunità".