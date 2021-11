Esprinet sale al 100% di 4Side per sviluppare il portafoglio gaming

(Teleborsa) - Esprinet, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, ha acquistato il residuo 49% del capitale sociale di 4Side, salendo così al 100%. Il controvalore dell'operazione è stato pari a 1,6 milioni di euro (corrisposti all'atto d'acquisto) e rappresenta un superamento del diritto di opzione concesso dai soci venditori all'atto del trasferimento dell'iniziale 51% del capitale sociale della società.

L'operazione, spiega Esprinet in una nota, "consentirà di beneficiare di ulteriori sinergie commerciali e operative nella gestione del portafoglio prodotti gaming e di potenziare lo sviluppo di tale business in un comparto considerato strategico" per il gruppo. Paolo Chisari resta amministratore delegato di 4Side.



4Side è il distributore indipendente del settore del "gaming entertainment" di Esprinet. Nato dal management storico della filiale italiana di Activision Blizzard, con la quale mantiene un accordo di distribuzione esclusiva dell'intera gamma, ha l'obiettivo di diventare il player di riferimento del settore attraverso lo sviluppo di un'offerta completa di produttori di videogames e merchandising.