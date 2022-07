Esprinet rivede al ribasso corrispettivo OPA su Celluarline a 3,75 euro

(Teleborsa) - Esprinet, leader in Sud Europa nella consulenza, vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, annuncia di aver concluso la due diligence su Cellularline, a seguito della manifestazione di interesse non vincolante presentata al CdA e finalizzata a promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Cellularline e finalizzata al delisting.



Ad esito delle attività di due diligence, il Consiglio di Amministrazione di Esprinet ha confermato l'interesse per l'Operazione, ma ha rivisto al ribasso il corrispettivo di offerto a seguito delle risultanze della due diligence limitata, che hanno fatto emergere un potenziale rischio di svalutazione di alcune poste patrimoniali del capitale circolante. Tali rischi - si precisa - sono anche conseguenza del fatto che Cellularline ha deciso di acconsentire ad una due diligence limitata le rul fatto che Esprinet viene qualificata come concorrente in alcuni mercati di riferimento.

Esprinet ha dunque optato di assumere un approccio prudenziale rispetto alle poste patrimoniali in questione, rettificando i relativi valori per un importo complessivo di circa 10,5 milioni di euro, che si riflette sull'enterprice value e sul relativo corrispettivo dell'OPA, che viene rivisto dagli originari 4,41 euro per azione a 3,75 euro per azione (la differenza di 0,66 euro e da imputare per una somma di 0,16 euro al dividendo in natura e contanti deliberato dall'Assemblea del 27 aprile 2022 con data di stacco cedola il 23 maggio 2022 e data di pagamento il 25 maggio 2022 e per 0,50 euro per azione alle rettifiche patrimoniali).

Come conseguenza di questa revisione le azioni Cellularline sono scivolate in Borsa e si allineano al prezzo rivisto dell'OPA di 3,75 euro (-5,5%).