Esprinet, Intermonte riprende copertura con Buy e TP a 13,9 euro

(Teleborsa) - Intermonte hadi Esprinet, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions. Il, mentre la raccomandazione è "". Di recente, la società ha fallito l'OPA su Cellularline e acquisito Bludis."Riteniamo che la storia azionaria continui a essere trainata daiche alimentano la crescita della domanda di ICT a medio termine nell'Europa meridionale e dall'eccezionale realizzazione della sua strategia di massimizzazione del ROCE", scrivono gli analisti.Intermonte ritiene che la forte previsione di crescita per il 3° trimestre, gli sviluppi positivi del mix attesi (migliore crescita nelle attività ad alto margine), insieme all'aggiunta di Bludis da novembre dovrebbero contribuire a. Il CdA di Esprinet approva i conti al 30/09/2022 nella giornata di giovedì 10 novembre."Con la storia di Cellularline ora nello specchietto retrovisore, l'attenzione di Esprinet torna pienamente al suo, puntando a una presenza rafforzata in Soluzioni e Servizi, aree con profili di margine superiori", si legge nella ricerca.