Esprinet, i conti preliminari del 2018

(Teleborsa) - Esprinet ha chiuso l'esercizio 2018 con ricavi per 3,57 miliardi di euro, in aumento dell'11% rispetto ai 3,22 miliardi ottenuti l'anno precedente, secondo i risultati preliminari. I dati definitivi verranno rilasciati dall'azienda il prossimo 13 febbraio.



In crescita anche il risultato operativo adjusted, passato da 34,3 milioni a circa 40 milioni di euro (+17%). L'Ebit, comprensivo degli oneri straordinari, si è ridotto del 33% attestandosi a 23 milioni di euro.



Nel solo quarto trimestre, il fatturato è salito del 16% a 1,26 miliardi di euro.



A fine 2018 la posizione finanziaria netta era positiva per circa 240 milioni di euro rispetto ai 123,1 milioni al 31 dicembre 2017. © RIPRODUZIONE RISERVATA