Esprinet, assemblea approva bilancio 2021 e dividendo

(Teleborsa) - L'Assemblea degli azionisti di Esprinet ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, deliberando la destinazione dell'utile d'esercizio, pari a euro 18.459.887,92 a riserva straordinaria.



I soci hanno altresì approvato la distribuzione di un dividendo pari a 0,54 euro al lordo delle ritenute di legge per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione, escluse quindi le eventuali azioni proprie nel portafoglio della Società alla data di stacco della cedola, mediante l'utilizzo parziale della riserva straordinaria formata con utili prodotti fino al 31 dicembre 2016.



Il dividendo verrà messo in pagamento a partire dal 27 aprile 2022 (con stacco cedola n. 16 il giorno 25 aprile 2022 e record date il giorno 26 aprile 2022).