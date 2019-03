Esprinet, acquisito il 51% di 4Side

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Esprinet ha stipulato un accordo vincolante per l'acquisizione del 51% delle quote di 4Side, società formata dal management storico della filiale italiana di Activision Blizzard: Paolo Chisari (General Manager), Maurizio Pedroni (Sales Director), Piero Terragni (Operation Director) e Stefano Mattioli (Finance Director).L'investimento in 4Side consente ad Esprinet di posizionarsi come un operatore leader in un comparto strategico e a 4Side di sfruttare le risorse finanziarie, logistiche e commerciali del Gruppo.Ilper il 51% delle quote è pari al patrimonio netto pro-quota di 4Side alla data di trasferimento maggiorato di un goodwill fisso pari a 400mila euro.L'operazione non prevede alcuna approvazione da parte dell'Autorità Antitrust, né in Italia né a livello europeo.I manager hanno inoltre concesso ad Esprinet un'opzione di acquisto sul rimanente 49% esercitabile dal 4° al 6° anno dalla data di trasferimento oltre che una serie di usuali garanzie tipiche per questo tipo di transazioni.