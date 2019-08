© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Contraddistinto da bollino nero nella giornata di sabato e rosso in quella di ieri,ha registrato un "bilancio positivo". Secondo l'che gestisce circa 30 mila chilometri di rete stradale e autostradale,A complicare la situazione ieri è intervenuto lo(dalle dieci alle quattordici e dalle diciotto fino alle due di notte) con conseguenti code ai varchi autostradali che per lo più sono stati aperti in maniera ridotta consentendo i transiti solo ai telepass e alle casse automatiche.È successo, ad esempio, sull'nel quale sono stati travolti da un tir due poliziotti e un operatore dei soccorsi mentre aiutavano un auto in panne.man mano che chi si è messo in viaggio raggiungeva la sua meta, il più delle volte una località marina. Per quanto riguarda ilsulla A1 ci sono stati due km di coda tra Reggio Emilia e il bivio con l'Autobrennero a causa di un incidente; sulla A4 coda di 2 km alla barriera di Milano est; sulla A9 code tra Como e Chiasso in direzione nord; sulla A12 traffico bloccato al km 45 per l'incidente tra Sestri Levante e Lavagna in direzione nord nella galleria Sant'Anna; sulla A2 traffico intenso nell'area di Salerno; sulla A14 adriatica code a tratti tra Bologna e il bivio per i lidi del ravennate; sulla A27 un km di coda tra Belluno e l'uscita con la Ss51 Alemagna; sulla A30 code in uscita alla barriera di Salerno. Segnalati anche 30 minuti di attesa al traforo del Monte Bianco in entrambi i piazzali.Non andrà meglio il prossimo fine settimana.