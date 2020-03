© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -nei bilanci, ponendo particolare accortezza aglicheÈ l'avviso che il), ente di cui fa parte Consob,(Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ) ed(L'Autorità bancaria europea) hanno diramato concon cui hanno elaborato lenell'attuale situazione.Le autorità di controllo hanno infattiIlha pubblicato in data odienra "un", come si legge sul sito ufficiale.In particolare, viene richiamata "particolare, anche in relazione agli audit dei gruppi, sulla necessità di, sulle tematiche di continuità aziendale, sull'adeguata disclosure degli effetti connessi agli 'eventi successivi', sull'importanza del confronto con i responsabili dell'attività di governance delle società nonché sulla rappresentazione degli 'aspetti chiave' nella relazione di revisione".Il richiamo del CEAOB - specifica la nota - tiene anche conto deinello statement dell'11 marzo 2020, per quanto riguarda disclosure e financial reporting, nonché in quello pubblicato in data".Esma ha infatti chiesto alleper quanto riguarda gli"Alla luce delle imminenti informazioni periodiche che saranno pubblicate dagli emittenti europei, si forniscono indicazioni agli emittenti e ai revisori dei conti sull'applicazione dell'IFRS 9 Strumenti finanziari, in particolare per quanto", si legge nella nota di Esma che si sta coordinando con l'Autorità bancaria europea (Eba) e la sua dichiarazione relativa al quadro prudenziale e alle implicazioni contabili di COVID-19.Inoltre, l'autorità di controllo ha chiarito in data odierna che "le SFT concluse tra il 13 aprile 2020 e il 13 luglio 2020 e le SFT soggette a backloading nell'ambito di SFTR rientrano anche in quelle questioni per le quali non è previsto che le autorità competenti privilegino le loro azioni di vigilanza nei confronti delle controparti" e ha richiamato "e dinell'esercizio deiL''ESMA - conclude la nota - ", nonché l'impatto delle misure adottate in merito a COVID-19 per garantire l'allineamento degli obblighi di segnalazione SFT e pratiche di vigilanza nell'UE".